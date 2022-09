Milan, inizia il dibattito pubblico: tutti gli appuntamenti verso lo stadio

Si comincia domani, 28 settembre, alle 17:00, quando a Palazzo Marino sarà presentato il dossier del progetto e sarà un incontro pubblico. Poi appuntamento a lunedì 3 ottobre, sempre alle 17:00, ma a Palazzo Reale, dove verranno esposte le ragioni dell'intervento: incontro pubblico. Mercoledì 5 ottobre alle 10:00, nella Sala del Rettorato del Politecnico di Milano, verranno esposti gli interventi previsti: incontro di approfondimento. Una settimana dopo, il 12 ottobre alle 10:00, alla Camera di Commercio di Milano (Palazzo dei Giureconsulti) ci sarà un altro incontro di approfondimento sulla sostenibilità economica degli interventi. Giovedì 13 ottobre, alle 17:00, a Palazzo Reale ci sarà un incontro pubblico sullo stesso argomento. Lunedì 17 ottobre, alle 10:00 e alle 14:00, intorno allo stadio di San Siro ci sarà un sopralluogo partecipato; mentre alle 17:00 all'Auditorium Baldoni del Municipio 8 verrà esposta l'inclusione e la sostenibilità sociale dell'intervento come incontro pubblico. Mercoledì 19 ottobre alle 10:00 nella Sala Olivetani del Municipio 7 si parlerà dello stesso argomento in un incontro di approfondimento. Venerdì 21 ottobre alle 10:00 ci sarà un incontro di approfondimento al Coni della Lombardia sulle attività sportive che si potranno praticare nel nuovo distretto. Lunedì 24 ottobre alle 17:00, nell'Auditorium Baldoni del Municipio 8, incontro pubblico sulla sostenibilità ambientale. Stesso argomento che sarà trattato giovedì 27 ottobre alle 10:00 nella Salam Olivetani del Municipio 7 come incontro di approfondimento. Infine, il 29 ottobre, tutto il giorno, ci sarà il Laboratorio di Quartiere in una sede ancora da definire. Qui, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>