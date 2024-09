L’ex Milan Saelemaekers operato con successo. Il comunicato della Roma

La Roma dovrà fare a meno di Alexis Saelemaekers per un periodo a causa del grave infortunio subito durante il match contro il Genoa. Il club giallorosso, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato che i medici hanno operato con successo il calciatore e che lui inizierà la riabilitazione nei prossimi giorni.. I controlli hanno rivelato una frattura composta del malleolo mediale, che lo terrà fuori per circa due mesi. Il belga è rimasto a terra poco dopo l'inizio del secondo tempo, dopo aver appoggiato male il piede. Una perdita significativa per Daniele De Rossi, che aveva recentemente sottolineato l'importanza dell'acquisto di Saelemaekers per l'equilibrio della squadra.