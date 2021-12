Milan, Leao e Pellegri out per infortunio. Mercato, dallo United il vice Theo?

Una mattinata amara per i tifosi del Milan. Rafael Leao e Pietro Pellegri, infatti, si sono sottoposti a esami strumentali: non ci sono buone notizie. Intanto si cerca sul mercato il sostituto di Simon Kjaer: due i nomi in cima alla lista. I ricavi provenienti dall'eventuale passaggio in Champions League aiuterebbero le casse del Diavolo. Infine, attenzione al nome nuovo come vice Theo Hernandez: si tratta di una vecchia conoscenza della Serie A che gioca al Manchester United. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!