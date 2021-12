Milan, infortunio Leao: il portoghese in dubbio per la gara con il Napoli

Rafael Leao, attaccante del Milan, rimane in dubbio anche per la partita contro il Napoli. I prossimi giorni saranno importanti

Se c'è un giocatore che manca davvero al Milan quello è Rafael Leao. Il portoghese, in questa prima parte di stagione, si è reso fondamentale con i suoi strappi per la formazione di Stefano Pioli. Nel corso del match contro la Salernitana del 4 dicembre, il classe 1999 ha riportato una lesione muscolare di 'lieve entità' che non gli ha permesso di scendere in campo contro Liverpool e Udinese. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' Leao rimane in dubbio anche per la gara contro il Napoli. In tal senso, i prossimi giorni saranno fondamentali per capire l'evoluzione del suo problema. Le Top News di oggi sul Milan: countdown per Giroud, ecco il preferito per la difesa