Milan, infortunio Kessie: si tratta di trauma costale. Le ultime / PM News

Arrivano i primi aggiornamenti sull'infortunio di Franck Kessie. Ecco cosa abbiamo scoperto sul centrocampista del Milan

Come noto Franck Kessie ha abbandonato anzitempo i Quarti di Finale di Coppa d'Africa tra la sua Costa d'Avorio e l'Egitto per infortunio. Gli Elefanti sono stati eliminati ai calci di rigore e per questo motivo il centrocampista tornerà a disposizione del Milan. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il numero 79 rossonero ha riportato un trauma costale da valutare al rientro con degli esami. Nel frattempo i medici del Milan si sono già messi in contatto con lo staff sanitario della Costa d’Avorio. Ecco le Top News di oggi sul Milan: Lazetic ufficiale, offerta rifiutata per Thiaw