Milan, infortunio Kessie: l’ivoriano uscito dal campo in lacrime / News

Franck Kessie è uscito dal campo per infortunio nel corso dei Quarti di Finale di Coppa d'Africa. Il centrocampista del Milan in lacrime

Franck Kessie è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico ancora tutto da valutare. Le prime impressioni, però, non sembrano essere così positive. Secondo quanto riferisce 'Eurosport', infatti, il centrocampista del Milan è uscito addirittura in lacrime, ma è comunque rimasto in panchina per sostenere i compagni di squadra. La partita Costa d'Avorio-Egitto è valida per i Quarti di Finale di Coppa d'Africa. Ecco le Top News di oggi sul Milan: Lazetic ufficiale, offerta rifiutata per Thiaw