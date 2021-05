Milan, infortunio Ibrahimovic: niente di grave, ma salterà Torino e Cagliari

Le ultime sull'infortunio di Zlatan Ibrahimovic fornite da 'Sky Sport'. Nulla di grave per lo svedese, che però salterà i prossimi due match

Quella del Milan è stata una serata praticamente perfetta. La vittoria contro la Juventus è stata netta e meritata, ma porta avanti il neo dell'ennesimo infortunio di Zlatan Ibrahimovic. In un'azione di gioco, il ginocchio dello svedese ha subito un movimento irregolare che ha preoccupato lo stesso giocatore e lo staff medico. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', il giocatore si è sottoposto ad esami strumentali che avrebbero scongiurato un lungo stop e un infortunio grave. Si attenderà l'esito della risonanza magnetica per maggiori dettagli. Nonostante questo cauto ottimismo, la presenza di Ibra per i match contro Torino e Cagliari rimane altamente improbabile. Intanto sembra delinearsi il futuro di Tomori. Le ultime.