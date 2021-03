Milan, infortunio Bennacer: l’algerino ha saltato più di mezza stagione | News

Milan, Bennacer indisponibile per più di metà stagione

Era partita bene la stagione di Ismael Bennacer con il Milan. Con l’algerino in campo nelle prime otto partite di campionato, i rossoneri avevano conquistato sei vittorie e due pareggi, poi l’inizio di un calvario che non è ancora terminato. Prima l’affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare le gare contro la Fiorentina e la Sampdoria, dopo il problema al polpaccio che lo ha tenuto lontano dai campi per circa due mesi. Questa agonia sembrava finita, peccato che era solo un’illusione.

Un nuovo infortunio arrivato durante la gara contro la Stella Rossa ha messo di nuovo k.o. Bennacer. A causa di tutti questi ‘sinistri’, l’ex Empoli ha saltato undici partite di Serie A, vale a dire metà stagione se si considerano anche le partite di Coppa Italia e quelle di Europa League. Con la data di rientro non ancora definita, Pioli dovrà fare a meno di lui almeno fino alla trasferta di Manchester. Il Milan cerca sul mercato un vice Bennacer: il centrocampista arriva dall’Inghilterra?