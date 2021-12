Milan, inaugurato un nuovo campo da calcio all’oratorio Murialdo

Il sostegno ai giovani del Municipio 6 con l'inaugurazione di un nuovo campo da calcio. Ecco il comunicato del Milan sul sito ufficiale.

Nell'ambito del programma "Assist" di Fondazione Milan, attraverso cui la non profit rossonera si impegna a realizzare positivi cambiamenti sociali e migliorare la qualità della vita delle persone, è stato inaugurato il nuovo campo a 7 in erba sintetica presso l’oratorio San Leonardo Murialdo nel Quartiere Lorenteggio-Giambellino a Milano.

In questa zona di Milano, caratterizzata da intensi flussi migratori e da difficoltà di integrazione fra le tante etnie che la popolano, opera l'Oratorio Murialdo, che si preoccupa di fornire costante supporto alla comunità, impegnandosi ad accompagnare la crescita dei giovani, e in particolare di quelli più in difficoltà, attraverso iniziative e progetti che ne stimolino l'interesse e ne promuovano lo sviluppo.

Fra le attività proposte, in qualità non solo di "semplice" oratorio ma di vero e proprio centro educativo e aggregativo per l'intera comunità, spiccano quelle legate all'attività sportiva.

Nel 2018 è nata infatti l'ASD Sporting Murialdo, che a oggi conta più di cento bambini e bambine, fra 6 e i 15 anni, che praticano basket, calcio e primo volley. Principale mission dell'ASD è quella di offrire un'attività sportiva di qualità, ma accessibile a tutti ed inclusiva, con una caratterizzazione fortemente educativa.

Fondazione Milan ha voluto prendere parte al progetto sportivo con una donazione destinata alla realizzazione di nuovo campo di calcio a 7 in erba sintetica, così da destinare ai giovani del quartiere una struttura di qualità e all'avanguardia, dove poter attivare una proposta sportiva ed educativa aperta e rivolta a tutto il territorio.

L'inaugurazione del nuovo campo da calcio Murialdo, con l'iniziativa "Per un Oratorio senza frontiere", si è tenuta domenica 19 dicembre alle ore 15:00 presso l'Oratorio in Via Padre Leonardo Murialdo a Milano, e ha visto la partecipazione del Vicepresidente Onorario di AC Milan e Ambassador di Fondazione Milan, Franco Baresi, il presidente del Municipio 6, Santo Minniti, e molti dei bambini e ragazzi che vivono quotidianamente l'oratorio e le attività sportive dell'ASD Sporting Murialdo.

"Il lavoro di Fondazione Milan quest'anno è stato fortemente orientato al sostegno dei minori e delle famiglie in difficoltà, anche a causa della pandemia. La proposta del Murialdo che abbiamo voluto sostenere, incontro il nostro desiderio di offrire un contesto accogliente e inclusivo ai bambini e ai ragazzi, formulando loro una proposta educativa che si è esplicita attraverso lo sport", ha dichiarato Rocco Giorgianni, Segretario Generale di Fondazione Milan.

Fonte: acmilan.com