Milan, in tanti deludono contro il Liverpool. Klopp esalta i rossoneri

Per il Milan è il giorno dopo la sconfitta contro il Liverpool. Sconfitta pesante, visto che i rossoneri non sono stati eliminati solo dalla Champions, ma anche dall'Europa League. Ora i rossoneri possono concentrarsi esclusivamente sul campionato. Male Zlatan Ibrahimovic, che questa volta non è riuscito a fare la differenza. Ecco le news più importanti della giornata.