Milan in nazionale: vittoria per Kessie con la Costa D’Avorio | News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha effettuato un focus sulla prova di Franck Kessie con la Costa D'Avorio

È toccato anche a Franck Kessie scendere in campo con la propria Nazionale. A Niamey, capitale del Niger, la sua Costa d'Avorio ha battuto i padroni di casa con un netto 3-0, in una partita ufficiale valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2021, grazie ai gol di Aurier (25'), Gradel (34') e Kanon (60'). Il centrocampista rossonero è stato schierato titolare, giocando tutti i novanta minuti. Una vittoria importante per i Les Éléphants, che tornano in vetta al Gruppo K a quota 10 punti in classifica dopo cinque giornate.