Milan in nazionale, gli impegni di Leao, Theo e Maignan: dalla Germania a…

Si conclude il campionato ma non la stagione. In attesa di rivedere il Milan in campo, ci accontentiamo delle nazionali. Sono molti i giocatori rossoneri che torneranno a casa per affrontare sfide amichevoli, semifinali di Nations League o match validi per la qualificazione al Mondiale 2026 . Le tre stelle del Diavolo, Leao , Theo Hernandez e Maignan , sono stati convocati da Portogallo e Francia .

Milan in nazionale, sarà Leao contro Theo e Maignan? Gli impegni di Francia e Portogallo

I due nazionali francesi saranno impegnati in due match molto importanti. Prima voleranno in Germania, per affrontare la Spagna di de la Fuente nella semifinale di Nations League. Sia in caso di sconfitta o vittoria, la Francia rimarrà in terra tedesca per giocarsi il primo posto o la finale del terzo o quarto posto.