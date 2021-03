Milan in Nazionale, assist di Calhanoglu in Norvegia-Turchia

Calhanoglu e Hauge, due giocatori del Milan, si sono sfidati oggi in Norvegia-Turchia. Ecco come è andata.

Continuano le partite di qualificazione ai Mondiali del 2022 che si svolgeranno in Qatar e oggi pomeriggio, alle 18:00 si è giocata Norvegia-Turchia, con ancora una volta protagonista Hakan Calhanoglu. Il turco classe 1994, dopo aver segnato un gol contro l'Olanda, oggi ha messo a segno un assist che ha contribuito a far vincere la Turchia per 3-0 contro i norvegesi. Nelle fila della squadra di casa c'era anche Hauge, altro rossonero. Il norvegese classe 1999, però, ha passato tutto il match in panchina. Intanto arrivano delle parole shock di Galliani sulla sua esperienza col Coronavirus >>>