Milan, in finale dei Mondiali sarà anche un derby milanese

Domenica pomeriggio il Mondo scoprirà qual è la nazionale più forte e la città di Milano sarà probabilmente divisa in due, con i tifosi del Milan che simpatizzeranno per la Francia di Theo Hernandez e Olivier Giroud, mentre i nerazzurri cercheranno di dare forza a Lautaro Martinez e alla sua Argentina, da sempre un po' più patria dell'Inter e delle sue bandiere. La differenza per domenica però è ovviamente quella del peso dei vari giocatori. Se i rossoneri classe 1997 e 1986 saranno titolari e sono stati protagonisti finora, il 1997 nerazzurro ha fatto più danni che cose buone, se non aver segnato un calcio di rigore decisivo, e probabilmente non giocherà nemmeno. Insomma, secondo Mediaset è una finale che sa di derby, ma con il Milan protagonista assoluto. Giroud fa impazzire Amrabat, che lo implora: “Smettila, non farlo più”