Nazionali: ecco quali giocatori del Milan saranno impegnati oggi

Il campionato è fermo per la prima pausa dedicata alle Nazionali. Di seguito i giocatori del Milan che saranno in campo oggi

Dopo un mese di agosto ricco di impegni, il campionato si interrompe per la prima pausa dedicata alle Nazionali. Numerosi calciatori del Milan sono stati chiamati a rappresentare i loro paesi, sia per la Nations League, che per le qualificazioni al Mondiale 2026 in Africa e Sud America, oltre che per alcune partite amichevoli.