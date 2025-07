Milan, il soprannome e il numero 2: ecco alcune curiosità su Estupinan

Milan, alla scoperta di Estupinan: il 'proiettile' che ha già incontrato Allegri — Il percorso da calciatore inizia al Club Deportivo El Nacional (2003-2009), passando per la Liga Deportiva Universitaria de Quito (2009-2015) sempre a livello giovanile. Nel cuore dell'Ecuador muove passi significativi che lo portano ad accarezzare l'Italia nel 2016 perché l'Udinese lo prende girandolo al Granada, dove in breve tempo segna il primo gol da professionista nella squadra B ed esordisce in quella maggiore. Nel 2017 la toccata al Watford e poi lo spostamento all'Almeria, cominciando l'ampia e ricca parentesi spagnola: Almeria appunto in Segunda División, nel 2018 Maiorca partecipando alla promozione e nel 2019 Osasuna in Primera División.

Arriva il 2020, ecco il Villarreal. Un momento di svolta per Estupiñan, costantemente in progresso e pienamente coinvolto. In maglia gialla vince l'Europa League 2020/21, rimanendo in panchina nella Finale di Danzica vinta ai rigori battendo il Manchester United. Uno dei compagni di quell'epoca era Bacca, vecchia conoscenza milanista. E sempre nel Submarino Amarillo ha condiviso spogliatoio e campo con Chukwueze (dal 2020 al 2022), pronto a riabbracciarlo in rossonero. Per concludere va ricordata e sottolineata l'esperienza al Brighton: dal 2022 a ieri, il progetto maggiormente sostanzioso finora abbracciato, 104 gare, 5 gol e 14 assist. Un punto fermo, forgiato ed elogiato da De Zerbi nell'annata record del sesto posto, capace di imporsi nel grande palcoscenico inglese.

Alcune curiosità su Estupinan — Forte, affidabile, di carattere. Non va dimenticato l'apporto che sta dando dal 2019 alla Nazionale dell'Ecuador, del quale è stato anche capitano. Figlio di un papà (ex calciatore) rettore universitario e di una mamma proprietaria di un banchetto di polpette, Estupiñan da piccolo vendeva empanadas nel paese d'origine e faceva pure il raccattapalle in un circolo di tennis locale. Adesso sarà di scena a San Siro.

Soprannominato "bala", ovvero proiettile, Pervis Estupinan indosserà il numero 2 che al Milan - a proposito di terzini - è stato di Cafu. Pervis in passato ha già incrociato Allegri negli Ottavi della Champions 2021/22, quando il Villarreal eliminò la Juventus, affrontando anche l'Atalanta e la Roma, pure l'Italia nel 2024. Il Milan nel presente, il Milan per incidere. Se il 2025/26 dovrà essere una stagione di riscatto per i nostri colori, l'innesto di Pervis Estupiñan va nella direzione di costruire un gruppo solido e affamato. ¡Bienvenido, pana!