Milan, il sogno Scudetto è possibile | Serie A News

Milan, ecco perché si può vincere lo Scudetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nonostante il brutto k.o. di sabato contro l’Atalanta, il Milan è Campione d’inverno grazie anche al passo falso dell’Inter che ha pareggiato contro l’Udinese. Non è la prima volta nella storia del campionato italiano che una squadra abbia chiuso il girone d’andata al primo posto perdendo l’ultima gara prima dell’inizio della seconda parte di stagione. E la statistica può far sorridere i tifosi rossoneri.

I precedenti

Sono otto le volte in cui una squadra di Serie A si è trovata nella stessa situazione del Milan di oggi. Sconfitta durante l’ultima partita del girone d’andata ma con il titolo di Campione d’inverno, altre squadre in passato hanno poi vinto lo Scudetto. E’ successo allo stesso Milan nella stagione 1967-1968, perdendo contro il Varese ma che poi vinse il titolo a fine campionato. Stesso destino per la Juventus, la quale si è trovata in questa posizione per ben tre volte: nel 1957-58, nel 1994-95 e nel 2012-2013. Stessa sorte per il Verona nel 1984-85, per il Napoli nel 1989-90 e per l’Inter nel 1988-89 e 2008-2009.

Questi numeri mettono di buon umore il Milan. Il sogno Scudetto è possibile ma dalle parti di Milanello sanno bene che non sarà un traguardo facile da raggiungere. Con Inter, Roma e Juventus in agguato e un calendario che ricomincia a diventare più pesante, i rossoneri dovranno affrontare con determinazione il prosieguo della stagione.