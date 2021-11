Milan, il ritorno di Messias: il brasiliano vuole conquistare il Diavolo

Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il Milan conta molto sul recupero di Junior Messias, che è finalmente tornato a disposizione

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Junior Messias , calciatore del Milan. Pioli punta molto sul brasiliano, che da due giorni è tornato ad allenarsi con regolarità a Milanello. L'ex Crotone può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo acquisto, visto che ha disputato solo uno spezzone di gara contro l'Atalanta.

Junior Messias avrebbe voluto un inizio diverso, visto che il brasiliano è stato tradito da due infortuni muscolari. Il passato comunque alle spalle e ora spera di contribuire alla causa rossonera. Messias può essere utile non solo come trequartista al posto di Brahim Diaz, ma anche sulla destra al posto di Alexis Saelamekers .

Di sicuro il brasiliano dovrà cambiare se vorrà convincere il Milan a riscattarlo. I rossoneri lo hanno preso in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 5,5 milioni di euro. Anche in base al suo rendimento i rossoneri decideranno a gennaio se acquistare o meno un nuovo trequartista. Staremo a vedere, ma Messias vuole giocarsi tutte le carte a sua disposizione. Intanto c'è un ritorno di fiamma sul calciomercato per il Milan.