Milan, il report dell’allenamento di oggi: doppia seduta a Milanello | News

Come di consueto, il Milan ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il programma di allenamento svolto in giornata dai ragazzi di Pioli

Allenamento doppio oggi per i rossoneri, che si sono ritrovati a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la prima sessione odierna.

Al mattino inizio in palestra per l'attivazione muscolare, seguita da alcuni esercizi sulla forza eseguiti con l'ausilio degli attrezzi. Al termine gruppo in campo per iniziare il lavoro con il pallone con alcuni torelli a tema, seguiti da una serie di esercitazioni tecniche.