Milan, il report del primo vero allenamento della stagione

Dopo il raduno di giovedì, rossoneri in campo per dare ufficialmente il via al 2021/22 del Milan. Ecco com'è andata a Milanello.

Stefano Bressi

Dopo la prima "sgambata" di ieri in occasione del raduno, la squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello per il primo allenamento della stagione. Appuntamento per colazione prima di scendere negli spogliatoi per iniziare la sessione odierna.

IL REPORT

Come di consueto il gruppo ha cominciato il lavoro in palestra con l'attivazione muscolare, prima di uscire sul campo; squadra inizialmente divisa in due gruppi per eseguire una serie di lavori fisici alternati con alcune esercitazioni tecniche.

Terminata la prima parte, i rossoneri si sono riuniti per eseguire lavoro aerobico lungo il perimetro del campo, seguito da alcuni torelli a tema, che hanno preceduto una partitella su campo ridotto.

SABATO 10 LUGLIO

Il programma di domani prevede un solo allenamento al mattino.

Fonte: acmilan.com

