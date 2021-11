Milan, il recupero di Rebic è fondamentale: Pioli ha una carta in più

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul ritorno di Ante Rebic, attaccante del Milan che può dare una grande mano a Stefano Pioli

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Ante Rebic, attaccante del Milan. Il croato può ritornare a essere decisivo per la squadra rossonera dopo un periodo complicato. I problemi fisici, infatti, gli hanno costretto a saltare diverse partite, ma la sua importanza è sotto gli occhi di tutti. L'ex Eintracht Francoforte non avrà la classe di Leao, ma è concreto, rabbioso ed è capace di segnare.