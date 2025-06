Milan, il nuovo San Siro è a forte rischio: ecco i motivi

Svolta clamorosa e negativa per il Milan e il nuovo stadio a San Siro, che rischia di essere nuovamente bloccato. Secondo quanto riferisce Il Giorno, infatti, gli avvocati Veronica Dini e Roberta Bertolani hanno scavato nel passato e avrebbero dimostrato che "il vincolo storico e architettonico sullo stadio di San Siro è già sussistente". Hanno infatti ricostruito la cronologia delle partite che si disputavano fin dagli anni '50 e hanno allegato, nel ricorso presentato al TAR, articoli e foto. Tra queste, una è particolare ed è di De Biasi: delle pecore brucano l'erba con San Siro sullo sfondo e il Milan in campo. Questo per dimostrare che "alla fine del 1954 la struttura esterna dello stadio era già riconoscibile e costruita completamente". Tutti questi documenti dimostrerebbero che l'8 giugno 1955 il 76,85% dello stadio era "completo e funzionante". È l'ultima mossa del comitato di Luigi Corbani per bloccare la vendita di San Siro alle due società meneghine.