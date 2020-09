Milan, ‘Il Genio’ Savicevic compie 54 anni: tanti auguri di buon compleanno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nato il 15 settembre 1966 a Podgorica, attuale capitale del Montenegro, Dejan Savicevic compie oggi 54 anni.

Fantasista agile, veloce e talentuoso, mancino di piede, Savicevic era abile nel fornire assist ai compagni dopo aver dribblato il suo diretto avversario. In carriera ha vestito la maglia del Milan per 144 volte (dal 1992 al 1998), realizzando in totale 34 reti. Il suo palmares in rossonero parla di 3 Scudetti, 3 Supercoppe italiane, 1 Coppa Campioni e 1 Supercoppa europea. Nella sua carriera da calciatore, Savicevic ha fatto anche la storia della Stella Rossa. È ritenuto da molti il miglior giocatore montenegrino di sempre. Rappresentò la Jugoslavia prima della scissione. Tanti auguri al ‘Genio’, da sempre ben ricordato da tutti i tifosi del Milan.

