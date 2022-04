Milan, il futuro della dirigenza e di Moncada con la nuova proprietà

Prossimamente il Milan potrebbe cambiare proprietà e ci si chiede cosa ne sarà di Maldini e Massara, ma anche di Moncada: le ultime.

Ormai sembra davvero che il Milan sia destinato a passare nelle mani di Investcorp prossimamente e tutti si chiedono se i dirigenti e Geoffrey Moncada saranno confermati oppure no. Elliott è ripartito con questa dirigenza, capeggiata dal presidente Paolo Scaroni e dall'amministratore delegato Ivan Gazidis, che sono anch'essi in bilico. Se questi ultimi, essendo più uomini della proprietà potrebbero anche cambiare, secondo la Gazzetta dello Sport, per Paolo Maldini e Frederic Massara dovrebbe esserci sicuramente il rinnovo di contratto immediato. Entrambi sono in scadenza, ma la volontà e quella di proseguire con questo progetto che sta facendo benissimo. Insieme a loro, dovrebbe rinnovare anche Moncada, capo scout del Milan e grande scopritore di talenti.