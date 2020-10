Milan, il ‘Faraone’ El Shaarawy compie 28 anni: tantissimi auguri!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 27 ottobre di 28 anni fa, nasceva a Savona, Stephan El Shaarawy.

I tifosi del Milan lo ricordano per i suoi trascorsi in rossonero a inizio carriera. Infatti, il ‘Faraone’ (questo il suo soprannome per le chiare origini egiziane), ha militato fra le file del Diavolo per 4 stagioni dal 2011 al 2015. Al fianco di Zlatan Ibrahimovic nella sua prima stagione al Milan, El Shaarawy è cresciuto poco a poco, fino a diventare il titolare nella stagione successiva quando lo svedese passò al PSG.

Dotato di grande talento e velocità, il classe 1992 è un attaccante esterno o seconda punta, e attualmente gioca nello Shanghai Shenhua. Con il Milan, El Shaarawy ha collezionato in totale 102 presenze e 27 gol. La sua avventura in rossonero si concluse dopo una serie di problemi fisici che lo hanno tormentato durante le stagioni 2013/2014 e 2014/2015. Il suo palmares con il Diavolo parla di una Supercoppa italiana vinta nel 2011 contro l’Inter, dove però non scese in campo. La redazione di PianetaMilan augura al calciatore di trascorrere un felice e sereno compleanno.