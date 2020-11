Milan, il brasiliano Rodrigo Ely compie 27 anni: buon compleanno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi è il compleanno di un ex calciatore del Milan, Rodrigo Ely.

Il difensore centrale brasiliano, classe 1993, dopo aver giocato nelle giovanili dei rossoneri, debuttò in prima squadra il 17 agosto 2015 in Coppa Italia contro il Perugia. Gli venne data fiducia, che purtroppo, ben presto svanì. Ely infatti collezionò solo 4 presenze in quella stagione, e nessuna nei 6 mesi della stagione successiva. A gennaio 2017, Rodrigo Ely passò all’Alaves, dove attualmente gioca. La nostra redazione augura a Rodrigo Ely di passare un buon 27esimo compleanno.