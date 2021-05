Milan, il 30 giugno passivo dimezzato rispetto al 2020

Il Milan si prepara a chiudere il bilancio con un passivo dimezzato rispetto a un anno fa. Incredibile in era Coronavirus.

Continua a crescere in tutto e per tutto il Milan. Dopo aver ottenuto la qualificazione in Champions League sul campo, il club rossonero si appresta a ottenere un altro grande risultato economicamente parlando. I conti del club stanno migliorando a vista d'occhio grazie al lavoro che il fondo Elliott, nella persona di Ivan Gazidis come amministratore delegato del club e della dirigenza rossonera, sta facendo. Ancora tanto c'è da migliorare, ma secondo il Giornale il Milan chiuderà il bilancio il prossimo 30 giugno con un passivo dimezzato rispetto al 2020. Un risultato esaltante, considerando il periodo storico e conseguentemente i ricavi pressoché nulli per quanto riguarda stadi e molto altro. Leggi la nostra intervista esclusiva con Damiani >>>