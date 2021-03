Milan, Ielpo: “Romagnoli fuori? Scelta giusta. Tomori-Kjaer grande coppia”

Milan: Ielpo su Romagnoli, Kjaer e Tomori

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato delle difficoltà di Alessio Romagnoli e della coppia centrale formata da Simon Kjaer e Fikayo Tomori. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’:

Ieri Pioli ha escluso Romagnoli. Che ne pensa?

“Qui non si parla di valori di giocatore ma di come sta il singolo a livello mentale. Può essere che non sia tranquillo e comunque è stata mossa azzeccata. Sono cose che possono anche servire magari per una scossa”.

Tomori-Kjaer può essere una coppia capace di dare garanzie?

“Si trovano bene e si completano. Romagnoli e Kjaer non sono velocissimi Tomori è meno bravo nell’impostazione ma dal punto di vista fisico ha qualcosa in più e permette alla squadra di stare più alta”.

