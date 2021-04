Milan, Ielpo: “La differenza tra casa e trasferta è inspiegabile”

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato della differenza di rendimento del Milan tra casa e trasferta. Ecco il suo pensiero

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato della differenza di rendimento del Milan tra casa e trasferta. Questo il suo pensiero espresso ai microfoni di 'Milan TV': "A Parma tre punti importanti, la gara si è complicata ed è diventata quasi eroica, con strascichi ingiusti con la squalifica di Ibra. Differenza tra casa e trasferta? Inspiegabile. La partita con la Samp è stata giocata come in trasferta perché loro ti hanno aggredito, mentre il Parma ti ha aspettato, quindi è come se tu abbia giocato in casa". Intanto ecco la nostra esclusiva con l'avvocato Grassani, che ci spiegato nel dettaglio la squalifica di Ibrahimovic.