Milan, l’Ibroud non convince Pioli: soli 116 minuti giocati dalla coppia d’attacco

Pochi minuti disputati dalla coppia Ibrahimovic-Giroud: ecco perché Stefano Pioli, allenatore del Milan, non li schiera spesso insieme

Enrico Ianuario

Sembrava potesse essere la nuova coppia-gol, invece Stefano Pioli ha puntato molto poco, in questa stagione, sul tandem Ibrahimovic-Giroud. E' questa la riflessione di 'gazzetta.it', secondo il quale l'Ibroud - la fusione dei nomi dei due giocatori - non entusiasma l'allenatore del Milan. Anzi, proprio Pioli ha puntato molto a non stravolgere l'identità della sua squadra, con il consolidato 4-2-3-1 che, a volte, può trasformarsi in un 4-3-3 o in un 4-1-4-1 a seconda delle situazioni.

Ibrahimovic e Giroud sono stati schierati insieme veramente poche volte. Escludendo i recuperi, i due attaccanti del Milan hanno giocato insieme appena 116 minuti, divisi in questo modo: 5' con il Verona, mezz'ora a Bologna, 34' a Firenze, 27' con il Napoli e altri 20' con lo Spezia. Quando sia lo svedese che il francese hanno formato la coppia d'attacco, il Diavolo ha rimediato in quelle cinque partite ben tre sconfitte. Segno, probabilmente, di come la coppia non possa coesistere, motivo per il quale lo stesso Pioli abbia deciso di non proporla spesso.

E non l'ha fatto nemmeno nell'ultimo match pareggiato in casa contro il Bologna. Con il risultato fermo sullo 0-0, l'allenatore parmigiano ha deciso di sostituire Giroud con Ibrahimovic al 71esimo. In questo caso non è stata una sostituzione che ha fruttato bene al Milan, in quanto la partita è terminata in parità. C'è da aggiungere, però, anche che i due giocatori sono stati infortunati in diversi momenti della stagione. L'ex Chelsea ha saltato diverse partite a causa dei suoi problemi alla schiena prima e all'adduttore dopo, mentre Zlatan non gioca titolare dalla gara di gennaio contro la Juventus, salvo poi fermarsi per diverse settimane a causa del problema al tendine d'Achille.

In questo finale di campionato, il Milan, mai come ora, dovrà avere bisogno dei due bomber. Messi insieme, Ibrahimovic e Giroud hanno segnato più di 900 reti e conquistato di più di 40 trofei in carriera. Di certo non rappresentano un problema per Pioli che, però, dovrà trovare quei gol che ultimamente non sono più arrivati dai suoi attaccanti. Milan, le top news di oggi: esclusiva Ventura, ultime su Ibrahimovic.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI