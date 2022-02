Milan, Ibra unico per leadership e qualità: servirà per il rush finale

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, tornerà utilissimo nel rush finale in campionato e nella lotta per la conquista della Coppa Italia

Redazione

di Marzia Spiniello - Su Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, l’opinione pubblica si divide. C’è chi lo considera un “vecchietto” da mandare in pensione e chi invece lo vorrebbe vedere sul prato verde ancora per molte stagioni. Ma come cambia il Milan con e senza Ibra?

Andiamo con ordine: Zlatan ha giocato 15 partite di campionato, segnando 8 gol e fornendo 2 assist. Il che significa che è entrato nelle azioni da gol della sua squadra ogni 135’. Una media più che positiva.

Se ci si fermasse, però, solo ed esclusivamente ad una media punti, sembrerebbe non esserci partita. Con lo svedese in campo il Milan ha una media di circa 1.40, decisamente troppo poco per puntare a vincere un trofeo. Mentre, senza di lui, il Milan vola a una media di circa 2,40 punti.

Bisogna considerare però anche “il lavoro sporco” che il giocatore fornisce durante i match. Sponde, blocchi all’interno dell’area, difesa sui calci d’angolo avversari, protezione della sfera. Soprattutto, è l’unico (o quasi) all’interno della rosa di Stefano Pioli in grado di tirare fuori dal cilindro il colpo del campione, la giocata che può spostare gli equilibri di una partita e che può farti portare a casa il bottino pieno.

È indubbio che queste qualità siano mancate nell’ultimo periodo. Olivier Giroud ha caratteristiche diverse, Marko Lazetic non ha ancora esordito ed Ante Rebic è ben lontano dall’essere nella sua forma migliore.

La speranza del Milan è riaverlo quantomeno in panchina contro il Napoli al 'Maradona', dove nello scorso campionato aveva letteralmente trascinato la squadra alla vittoria con una doppietta e una prestazione straripante. Nel frattempo domani sera in Coppa Italia tocca nuovamente a Giroud. Sperando che possa ripetere la super prova del derby di campionato.

Esistono quindi due Milan con o senza Ibra? Probabilmente no, esiste un Milan in forma e uno meno brillante come quello visto nelle ultime due settimane. Serve l’aiuto di ogni giocatore per ritrovare continuità e lottare fino alla fine per i due obiettivi stagionali alla portata della squadra di Pioli. Milan, in vista un ritorno a sorpresa: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI