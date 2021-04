Milan, Ibrahimovic torna dalla Svezia ancora più carico | News

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic torna ancora più carico dopo la parentesi in Nazionale

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport,Zlatan Ibrahimovic torna al Milan ancora più carico. "Non sono stanco e non voglio parlare della mia età. Sto bene, sono contento", ha detto lo svedese più volte dal ritiro dalla Nazionale. Altro che stanchezza, dunque, Ibrahimovic continua a rimanere al top. Il suo segreto? E' proprio quello di non accontentarsi mai, cercando sempre nuove sfide. Zlatan è rimasto in panchina novanta minuti contro l'Estonia e dunque sarà sicuramente titolare nella partita di sabato contro la Sampdoria. Intanto Delio Rossi, nella nostra intervista esclusiva, ha parlato del possibile approdo di Ilicic al Milan.