Milan, Ibrahimovic svela: “A Pioli avevo detto che non sarei rimasto” | News

Ultime Notizie Milan News: Ibrahimovic svela un retroscena

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, calciatore del Milan, ha rilasciato una bellissima intervista a Massimo Ambrosini a Sky Sport. L’attaccante rossonero ha svelato un retroscena relativo alla scorsa estate.

"Pioli mi ha chiesto cosa volessi fare. Gli ho detto "Basta, non continuo". Penavo ai sacrifici e pensavo alla famiglia che è in Svezia. Se faccio un altro anno come questi sei mesi, no. Pioli mi ha detto "ti rispetto". Il giorno dopo mi ha richiamato: "Non è così semplice. Ieri ti ho lasciato troppo facilmente. Se tu non rimani qua sarà un'altra cosa". Gli ho detto "Mister, ho deciso". Dopo sono andato in vacanza. Il contratto non era importante, a quest'età non serve. Mi serve solo il rispetto e i valori. La sfida però era bella e difficile. Però sono arrivato anche a pensare che non avrei voluto avere rimpianti. E allora ho chiamato Mino e gli ho detto "Chiudi tutto, si va avanti". Ma all'inizio avevo detto di no, che il prossimo anno non sarei rimasto".