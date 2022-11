Milan, stasera Ibrahimovic a ‘Striscia la notizia’: tutti i dettagli

Il centravanti svedese, classe 1981 , scalderà i motori in vista del suo ritorno in campo con il Diavolo, previsto per la seconda metà del mese di gennaio, nel ruolo di ospite d'eccezione a ' Striscia la notizia '.

Ibra, infatti, affiancherà, come co-conduttore, Sergio Friscia e Roberto Lipari nella puntata del TG satirico ideato da Antonio Ricci che andrà in onda stasera, dalle ore 20:35 , sulle frequenze di Canale 5 .

Ibra in tv: si parlerà di Mondiali. Zlatan tra i grandi assenti

Si parlerà dei Mondiali in Qatar e Zlatan, che ha fatto di tutto per esserci con la sua Svezia, fallendo, però, l'obiettivo, ne discuterà in studio, dunque, sulla rete Mediaset.