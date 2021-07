Milan, Ibrahimovic si avvicina al rientro in gruppo: le ultime

Ibrahimovic, attaccante del Milan, per ora continua a lavorare in palestra. Ancora per poco però: presto tornerà con la squadra.

Dopo l'operazione di giugno, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan classe 1981, sta continuando il proprio recupero lavorando da solo in palestra. Secondo quanto riferisce la Gazzetta, però, ancora per poco. Oggi la squadra è volata a Nizza per giocare un'amichevole pre campionato, mentre lo svedese è rimasto a Milanello insieme a Simon Kjaer, difensore danese classe 1989, tornato solo ieri dalle ferie. Anche stavolta per Ibra lavoro in palestra personalizzato, ma molto presto si rimetterà in moto sul prato verde. La ripresa sarà graduale: si inizierà con un po' di corsa per poi passare all'utilizzo del pallone. Con Ibra, però, tutto è possibile. Anche che inizi subito a lavorare con la palla. In ogni caso, manca ormai poco.