Milan, Ibra incontra Serra negli spogliatoi. Mercato, idea a centrocampo

Tante le notizie di questa mattina sul Milan. Tutti i quotidiani sportivi, ovviamente, parlano della direzione dell'arbitro Sera nella gara di ieri contro lo Spezia. Il direttore di gara ha chiesto immediatamente scusa ai giocatori rossoneri, ma è chiaro che il suo errore può essere pesantissimo per le sorti del Diavolo in campionato. Attenzione infine al calciomercato, con un possibile colpo last minute.