Milan, ecco Ibrahimovic: prima l’obiettivo scudetto, poi il futuro

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, dovrebbe essere a disposizione per la gara contro la Lazio. Cinque partite per lasciare il segno

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan dovrebbe essere a disposizione per il match contro la Lazio, in programma domani allo stadio Olimpico. Lo svedese è mancato tremendamente in questo girone di ritorno, visto che ha segnato solo un gol, quello contro il Venezia il 9 gennaio scorso. Per il resto tanti infortuni e la frustrazione di non aver potuto aiutare la squadra.