Milan, Ibrahimovic scelto come testimonial di ‘Sky Wifi’ | News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, è stato scelto come testimonial della nuova campagna pubblicitaria di 'Sky Wifi'

"La fibra forte come Ibra", è così che viene pubblicizzata la campagna on air da oggi di Sky Wifi, che ha scelto Zlatan Ibrahimovic come testimonial d'eccezione. Come riporta 'Calcio&Finanza', sulle note di 'Just Can't Get Enough' dei Depeche Mode, Ibra entra all'improvviso nella vita della famiglia, da tempo protagonista degli spot Sky, e ha la possibilità di scoprire la qualità e le performance del servizio ultrabroadband di Sky. L'attaccante del Milan si è appena trasferito nella sua nuova casa e chiede di poter utilizzare la connessione Sky Wifi dei suoi nuovi vicini, riuscendo a scaricare tutti video dei suoi gol in alta risoluzione in pochi istanti e a giocare online senza interruzioni. Il campione svedese in questo modo sperimenta la potenza e la stabilità della Fibra100% di Sky Wifi.