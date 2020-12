Milan, Ibrahimovic presente a Sanremo? Ecco l’indiscrezione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una notizia che se confermata avrebbe assolutamente del clamoroso. Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2021. Non da concorrente, ovviamente, ma come ospite, esattamente come accaduto lo scorso anno con Cristiano Ronaldo. Come ha riportato Dagospia, le trattative per portare l’attaccante svedese del Milan sul palco del Teatro Ariston sarebbero a buon punto: darebbe manforte alla coppia Amadeus-Fiorello per una sera anche se, da quello che filtra, sul tavolo ci sarebbe l’opzione di coinvolgerlo per più puntate. La manifestazione andrà in scena dal 2 al 6 marzo.

