Milan, assente Ibrahimovic: personalizzato per altri 4 infortunati

Il Milan ha ripreso gli allenamenti a Milanello in vista della ripresa prevista per il prossimo gennaio. Il sito gianlucadimarzio.com riporta alcune novità.

Assenti “giustificati” Simon Kjaer e Charles De Ketelaere : usciti dal Mondiale anzitempo, i due calciatori faranno ancora qualche giorno di vacanza, ma dovrebbero anticipare il rientro e raggiungere la squadra a Dubai con qualche giorno di ritardo rispetto al resto dei compagni. Restano in corsa Olivier Giroud e Theo Hernandez con la Francia, Ballo Touré con il Senegal, gli Stati Uniti di Sergino Dest e il Portogallo di Rafael Leao.

Maignan, Calabria, Florenzi e Saelemaekers – i calciatori infortunati prima del Mondiale – hanno svolto anche oggi lavoro personalizzato. Assente Ibrahimovic: lo svedese sta svolgendo un programma di recupero personalizzata: rientra in Italia lunedì e poi andrà a Dubai con la squadra. Il suo rientro in campo, se tutto andrò bene, è previsto per fine gennaio. Calciomercato Milan – Ziyech rimane possibile, ma occhio alle condizioni