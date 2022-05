Milan, Ibrahimovic rinuncia alle partite di Nations League con la Svezia

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, avrebbe rinunciato a disputare alle partite di Nations League con la Nazionale svedese

Zlatan Ibrahimovic non prenderà parte agli impegni della Nazionale svedese in Nations League. Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport', secondo cui l'attaccante del Milan preferirebbe non rischiare ulteriormente in quanto le sue condizioni fisiche non sono ottimali.