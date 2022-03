Milan, Ibrahimovic già stamattina a Milanello: allenamento in palestra

Zlatan Ibrahimovic, dopo la mancata qualificazione con la Svezia ai Mondiali di Qatar 2022, si è presentato a Milanello già questa mattina

Sogno Mondiale sfumato per Zlatan Ibrahimovic. La Svezia, nella finale playoff contro la Polonia, ha perso per 2-0 a causa dei gol di Robert Lewandowski e Piotr Zielinski. Una delusione per l'attaccante del Milan, che dovrà rinunciare all'ultimo Mondiale della sua carriera. Ma il classe 1981 è uno che non si piange addosso e guarda sempre avanti. Stando a quanto riferisce 'Sky Sport', infatti, Ibra era a Milanello già stamattina e ha svolto allenamento defaticante in palestra.