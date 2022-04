Varie le notizie sul Milan in questa mattina del 6 aprile 2022. In primo piano la lotta scudetto e il calciomercato, con Maldini e Massara che pensano a un trequartista per la prossima stagione. Particolare attenzione anche alle condizioni di Alessandro Florenzi e al futuro di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese potrebbe lasciare il calcio al termine dell'annata. Ecco le notizie più interessanti nelle prossime schede.