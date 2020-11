Milan, Ibrahimovic: “Maradona è più del calcio. Faceva tutto col cuore”

Ultime Notizie Milan News: Ibrahimovic parla di Maradona

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista a Massimo Ambrosini a Sky Sport. Lo svedese ha voluto ricordare Diego Armando Maradona, scomparso nella giornata di mercoledì.

"Mi dispiace tanto, per me Maradona è più del calcio. È oggetto di culto, ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo e parlare con lui. È il simbolo di tutti i calciatori per quello che ha fatto in campo. Quello che ha fatto fuori dal campo è un problema suo, non è un problema nostro. Quello che ha fatto in campo è quello che si deve ricordare. A chi pensi quando pensi al numero 10? A Maradona, ancora oggi la gente sceglie la numero 10 per Maradona. Faceva tutto con cuore, senza altri fini. Per questo tutti lo amavano, era sempre sé stesso. Oggi nel calcio moderno tutti cercano di essere perfetti, ma per crescere devi sbagliare. Maradona faceva sempre tutto col cuore, per questo rimarrà sempre il numero uno".