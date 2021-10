Milan, Ibrahimovic in gol a 40 anni: è il quarto più vecchio in Serie A / News

Zlatan Ibrahimovic ha chiuso Bologna-Milan con un bel piazzato al 90'. Primo gol da 40enne per lo svedese: solo altri tre ci sono riusciti

Zlatan Ibrahimovic, in occasione di Bologna-Milan, è tornato titolare dopo cinque mesi. Una condizione fisica ancora abbastanza precaria per lo svedese, ma a lui basta poco per accendere la miccia. Nel primo tempo ha offerto un assist al bacio per Rafael Leao e poi ha chiuso definitivamente la partita con un piazzato sul palo lontano. In mezzo, inoltre, un autorete sfortunato. Attenzione però all'ennesimo record raggiunto da un giocatore infinito: Zlatan, infatti, è diventato il quarto giocatore più vecchio a segnare in Serie A: davanti a lui solo Alessandro Costacurta, Silvio Piola e Pietro Vierchowod. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>