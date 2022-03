Milan, Ibrahimovic e Giroud disponibili: Pioli può sorridere

Stefano Pioli può sorridere. Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud stanno bene: i due saranno a disposizione per la gara contro l'Empoli

Il Milan e Stefano Pioli possono sorridere. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Zlatan Irahimovic e Olivier Giroud saranno a disposizione per la partita contro l'Empoli, gara in programma sabato a San Siro.

Giroud ieri ha lavorato regolarmente sul campo, anche se non si è allenato con la squadra per preservare la caviglia sinistra. Ibrahimovic, invece, come da programma, si è diviso tra campo e palestra. Per l'Empoli c'è dunque un ballottaggio tra Olivier e Zlatan, con il primo favorito. Lo svedese, infatti, ha giocato solo 5 minuti a Napoli e ovviamente non ha ancora 90 minuti nelle gambe. Prosegue anche il recupero di Alessio Romagnoli, che dovrebbe essere a disposizione per la gara contro i toscani. Intanto è iniziata la trattativa per l'esterno offensivo. Ecco l'offerta.