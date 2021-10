Milan, Ibrahimovic-Giroud per la fuga. Pioli studia nuove soluzioni

Ibrahimovic e Giroud, attaccanti del Milan, sono finalmente entrambi a disposizione di Pioli. Il tecnico studia il doppio bomber

Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. I due attaccanti del Milan sono finalmente a disposizione di Stefano Pioli. Entrambi, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, hanno giocato nella ripresa contro il Bologna. La squadra di Mihalovic era in nove uomini e quindi il tecnico ha deciso di inserire il francese insieme a Ibrahimovic, che è partito dal primo minuto. Zlatan, dopo l'autogol, si è riscattato con la rete del 4 a 2, mentre Olivier è andato vicinissimo al gol de 3 a 2 con un bel colpo di testa.

Al momento, le statistiche dicono due gol in campionato per Ibrahimovic e tre per Giroud, più tante occasioni mancate per motivi fisici. Il francese è stato colpito prima dal coronavirus e poi dalla lombalgia, mentre lo svedese ha dovuto saltare tante partite per i problemi al ginocchio. Ora, però, è inutile pensare al passatp: Pioli sorride perchè può contare su entrambi i centravanti.

Pioli potrebbe a questo punto proporre un 4-4-2 in modo da farli giocare insieme. Attenzione però anche alla possibilità di mantenere il 4-2-3-1, con Ibrahimovic trequartista. Brahim Diaz è ancora positivo al coronavirus e anche a Bologna lo svedese in diverse occasioni è arretrato per dare sbocco alla manovra. Difficile vedere questo assetto dal primo minuto, ma il doppio centravanti può essere una buona soluzione per le notte difficili. Insomma, la sensazione è chiara: Ibrahimovic-Giroud è un’opzione da perfezionare, però esiste. Esiste eccome, Per vincere lo scudetto servono loro due. Milan, ecco il trequartista da sogno per gennaio! Cifre e dettagli >>>