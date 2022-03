Milan, cambiano le gerarchie: il nuovo Ibrahimovic è Giroud

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Olivier Giroud e su Zlatan Ibrahimovic: il francese ha scavalcato lo svedese nelle gerarchie

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Olivier Giroud e su Zlatan Ibrahimovic. In questo momento, secondo la rosea, lo svedese può essere definito il vice del francese. Con il gol segnato contro il Napol Olivier ha firmato la tredicesima vittoria rossonera con lui in campo dall'inizio. Per 18 volte l'ex Chelsea è stato l'attaccante titolare della squadra: come detto, 13 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. Inoltre i gol stanno diventando sempre più pesanti: Napoli è arrivato quelli segnati a Inter, Lazio (Coppa Italia) e Roma.

E quindi in questo momento è Ibrahimovic che deve inseguire Giroud. In realtà Zlatan deve prima trovare la condizione migliore dopo l'infiammazione al tendine d'Achille destro e poi si porrà il problema su come scavalcare il suo compagno di squadra. Ibra resta un giocatore fondamentale e lo sarà ancora di più in questo finale di stagione, in cui le partite diventano ancora più pesanti.

Entrambi nella giornata di ieri hanno lavorato a parte, ma per nessuno dei due dovrebbero esserci problemi in vista della gara contro l'Empoli. Per Ibrahimovic era già previsto un lavoro personalizzato, come sempre succede a inizio settimana, mentre a Giroud continua a dargli fastidio un taglio alla caviglia dovuto a uno scontro di gioco con Koulibaly. Tanto dolore, ma Oliver non vuole mancare nel suo stadio sabato prossimo. Milan, le top news di oggi: addio Kessié. Un talento lancia un indizio.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI