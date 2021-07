Milan, Ibrahimovic già domani a Milanello: il motivo

Il raduno del Milan a Milanello ci sarà giovedì. Ma Zlatan Ibrahimovic si presenterà al centro sportivo rossonero con un giorno d'anticipo

Il raduno del Milan è previsto per dopodomani, giovedì 8 luglio : inizierà, dunque, ufficialmente la stagione 2021-2022 della squadra di Stefano Pioli . Ma Zlatan Ibrahimovic , attaccante svedese classe 1981, sarà presente a Milanello già nella giornata di domani, mercoledì 7.

Ibra, infatti, reduce dall'operazione in artroscopia al ginocchio sinistro, si presenterà nel centro sportivo rossonero con 24 ore di anticipo per proseguire le terapie post-operatorie. Dovrà essere pronto per l'inizio del campionato di Serie A, nel weekend del 21-22 agosto prossimo, ma inizierà a correre già tra qualche tempo. Milan, rischi di perdere Kessié: le ultime news sull'ivoriano >>>