Milan, che fare con Ibrahimovic? Due strade per il suo futuro | News

Continuare a vestire la maglia del Milan o appendere gli scarpini al chiodo? E' questo il grande dilemma di Zlatan Ibrahimovic

Enrico Ianuario

Si è definito 'L'ultimo dei Mohicani' Zlatan Ibrahimovic sui social. Un messaggio enigmatico, 'alla Zlatan', come è suo solito fare. Un segnale di rinnovo con il Milan o di addio? Ad oggi, non si sa. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', lo svedese non vuole saperne di ritirarsi e vorrebbe continuare a vestire la maglia rossonera anche nella prossima stagione. Ad oltre 40 anni, Ibra potrebbe dunque inseguire il sogno di giocare il suo ultimo Mondiale con la sua Nazionale, anche se, come l'Italia, dovrà superare lo scoglio dei playoff.

Nazionale a parte, Ibrahimovic vuole quantomeno avviarsi verso la fine della sua carriera vincendo un ultimissimo trofeo con il Milan. Magari uno scudetto, lui che da sempre è un conquistare di campionati nazionali ma che da quando è tornato a Milanello non è riuscito ancora a vincere lo scudetto. Certo, non sarà semplice farlo in questa Serie A, con l'Inter campione in carica che pare abbia tutte le carte in regola per centrare il bis. Nonostante ciò, Zlatan e compagni sono fiduciosi e sperano di tornare in piena corsa già da sabato battendo proprio i nerazzurri nel derby e limare la distanza con i cugini.

Ma si è così sicuri che Ibrahimovic possa continuare a giocare? Nonostante la sua fame sia più grande di qualsiasi altra cosa, appare inevitabile pensare anche al momento di smettere. I dolori fisici ci sono e lo stesso Zlatan non ha negato di averli quotidianamente. Considerata l'età, ci sta che abbia perso qualcosa a livello fisico ma continua a dimostrare di poter stare alla grande in questa squadra. Di certo è che - con buona pace dello svedese - i rossoneri in estate dovranno acquistare un grande attaccante per competere non solo in Italia, ma anche in Europa. Ma la domanda che tutti si pongono è: Ibrahimovic accetterebbe un ruolo da protagonista secondario? Scopriremo qualcosa sul suo futuro in primavera. Milan, le top news di oggi: Castillejo, no alla Samp. Ritardo Kessie.

